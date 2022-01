Quirinale, “Se Berlusconi non ce la fa il Cdx resti unito Nessuno giochi in proprio o verrà punito alle elezioni” (Di giovedì 13 gennaio 2022) Quirinale, Ciriani (FdI): “L’obiettivo di garantire agli italiani un presidente che sia un garante e che non sia espressione politica e culturale della sinistra o del Pd si raggiunge soltanto se il centrodestra rimane unito” Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 13 gennaio 2022), Ciriani (FdI): “L’obiettivo di garantire agli italiani un presidente che sia un garante e che non sia espressione politica e culturale della sinistra o del Pd si raggiunge soltanto se il centrodestra rimane” Segui su affaritaliani.it

Advertising

fattoquotidiano : Quirinale, riecco perfino Verdini (direttamente dai domiciliari). Pranzo vicino alle Camere con Cesa. Che dice: “Be… - TeresaBellanova : Berlusconi per la presidenza della Repubblica è un candidato divisivo. Io non sono disposta a votarlo. #Quirinale - Antonio_Tajani : Questa mattina durante la riunione dell'@EPPGroup ho illustrato la situazione italiana in vista dell'elezione del n… - michellesar1 : RT @MrAndrewQ: Elly Schlein è la politica che ha detto la cosa più chiara e definitiva sulla candidatura di Silvio #Berlusconi al Quirinale… - djpaul_incazza : @PietroGrasso E’ sicuro e ovvio che i #Parlamentari che voteranno #Berlusconi al #Quirinale non hanno nessuna possi… -