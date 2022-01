Quirinale, Berlusconi sfida ‘fuoco amico’: “Draghi resterà a Chigi, posso farcela” (Di giovedì 13 gennaio 2022) ”Il vertice servirà a capire come allargare il campo, ovvero come proporre la candidatura di Berlusconi al Colle al di fuori del perimetro del centrodestra”, dice Lorenzo Cesa dopo aver sentito al telefono Silvio Berlusconi. Domani a Villa Grande, dunque, il Cav non scioglierà la riserva ma ribadirà la sua intenzione di scendere in campo e si attende il sostegno di tutti gli alleati, visto che è stato il fondatore di questa coalizione. Se Draghi va al Colle, il governo cade, va ripetendo come un mantra a chi lo sente l’ex premier, convinto che la paura di andare al voto e di perdere la cadrega prevarrà su tutto. “E proprio perché è sicuro che l’ex governatore di Bankitalia resterà a palazzo Chigi, Berlusconi non lo considera un antagonista e tira dritto per la sua strada”, confida ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 13 gennaio 2022) ”Il vertice servirà a capire come allargare il campo, ovvero come proporre la candidatura dial Colle al di fuori del perimetro del centrodestra”, dice Lorenzo Cesa dopo aver sentito al telefono Silvio. Domani a Villa Grande, dunque, il Cav non scioglierà la riserva ma ribadirà la sua intenzione di scendere in campo e si attende il sostegno di tutti gli alleati, visto che è stato il fondatore di questa coalizione. Seva al Colle, il governo cade, va ripetendo come un mantra a chi lo sente l’ex premier, convinto che la paura di andare al voto e di perdere la cadrega prevarrà su tutto. “E proprio perché è sicuro che l’ex governatore di Bankitaliaa palazzonon lo considera un antagonista e tira dritto per la sua strada”, confida ...

