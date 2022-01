PlayStation Now, le carte prepagate si apprestano ad essere ritirate (Di giovedì 13 gennaio 2022) In seguito ai vari rumors giunti nelle ultime ore da VentureBeat e VGC, ecco arrivare la conferma di Sony secondo cui i principali rivenditori in Gran Bretagna saranno costretti a ritirare le carte prepagate PlayStation Now da tutti i loro negozi. Ma la notizia non riguarda solo il Regno Unito: infatti, qualche settimana fa il colosso giapponese ha già invitato tutti i rivenditori negli Stati Uniti e in Canada a portare a termine lo stesso processo. Adesso lo scopo è quello di ritirare le card anche dai negozi dei principali rivenditori d’Europa, considerato l’annuncio del nuovo servizio chiamato Project Spartacus, ossia l’abbonamento che fonderà PS Now e PS Plus e che, secondo quanto riportato da Bloomberg qualche mese fa, dovrebbe arrivare entro la prossima primavera 2022. I rivenditori principali dovranno eliminare dai propri ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 13 gennaio 2022) In seguito ai vari rumors giunti nelle ultime ore da VentureBeat e VGC, ecco arrivare la conferma di Sony secondo cui i principali rivenditori in Gran Bretagna saranno costretti a ritirare leNow da tutti i loro negozi. Ma la notizia non riguarda solo il Regno Unito: infatti, qualche settimana fa il colosso giapponese ha già invitato tutti i rivenditori negli Stati Uniti e in Canada a portare a termine lo stesso processo. Adesso lo scopo è quello di ritirare le card anche dai negozi dei principali rivenditori d’Europa, considerato l’annuncio del nuovo servizio chiamato Project Spartacus, ossia l’abbonamento che fonderà PS Now e PS Plus e che, secondo quanto riportato da Bloomberg qualche mese fa, dovrebbe arrivare entro la prossima primavera 2022. I rivenditori principali dovranno eliminare dai propri ...

