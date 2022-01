"Omicron è come un'influenza". Ora lo dicono anche i numeri: eccoli (Di giovedì 13 gennaio 2022) L'Ispi: grazie ai vaccini la letalità tra gli over 65 scende allo 0,27% contro lo 0,61% dei virus stagionali di LUCA BOLOGNINI Articolo Il bollettino del 12 gennaio Articolo Belgio verso stop corsie ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) L'Ispi: grazie ai vaccini la letalità tra gli over 65 scende allo 0,27% contro lo 0,61% dei virus stagionali di LUCA BOLOGNINI Articolo Il bollettino del 12 gennaio Articolo Belgio verso stop corsie ...

Advertising

AleAntinelli : Ad Aprile ho preso alpha e mi ha steso per 3 settimane. Il 2022 è iniziato con omicron. Un piccolo raffreddore, una… - ItaliaViva : Ci sono forze politiche come M5S, Lega e FdI che in maniera irresponsabile hanno dato copertura politica ai No Vax… - GiovaQuez : In Danimarca, Filippine e India la BA.2 sta sostituendo velocemente Omicron stessa (BA.1). Non so se sia da conside… - Faillaluca : 'Omicron è come un'influenza'. Ora lo dicono anche i numeri: eccoli - peppegiustolisi : L’incremento dei contagi, il tracciamento saltato e il mancato aggiornamento delle procedure di isolamento portano… -