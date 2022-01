Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi in crisi? Ecco le indiscrezioni

Leggi su blog.libero

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Gira voce che traci sia aria di. A lanciare la bomba è il settimanale “Diva e donna” che scrive: “Traballa la loro favola d’amore. I due vivrebbero in due case diverse da novembre. Lei a Milano con le bambine, mentre lui vive a Bergamo”. Pare che a Natale si siano visti poco e anche sui social i due non si sono più fatti vedere insieme, salvo una brevissima Storia in cuiappare a tavola con la compagnia di amici in vacanza consui monti. Intanto la coppia non si sbilancia, main una recente intervista al settimanale “Chi” parla della sua voglia di leggerezza e di ripartenza. “Voglio sorprendermi, smettere di accudire tutti ossessivamente, ritrovare spazio e tempo per me”. ...