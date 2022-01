Megan Fox e Machine Gun Kelly si sposano: la proposta di matrimonio [VIDEO] (Di giovedì 13 gennaio 2022) Fiori d’arancio in arrivo per Megan Fox e Machine Gun Kelly. La coppia ha annunciato via Instagram, con tanto di prova visiva, il proprio fidanzamento. L’artista, per l’occasione, ha realizzato un anello su misura per la sua dolce metà, un simbolo d’amore che rappresenta appieno la loro storia. L’attrice ha condiviso via Instagram il VIDEO … L'articolo Megan Fox e Machine Gun Kelly si sposano: la proposta di matrimonio VIDEO proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 13 gennaio 2022) Fiori d’arancio in arrivo perFox eGun. La coppia ha annunciato via Instagram, con tanto di prova visiva, il proprio fidanzamento. L’artista, per l’occasione, ha realizzato un anello su misura per la sua dolce metà, un simbolo d’amore che rappresenta appieno la loro storia. L’attrice ha condiviso via Instagram il… L'articoloFox eGunsi: ladiproviene da Velvet Gossip.

itsb4itneybitch : Immagina sposarti con Megan Fox porcodio - Glitchic_ : RT @vogue_italia: Un amore passionale quello tra Megan Fox e Machine Gun Kelly ?? E lui disegna un anello di fidanzamento 'toi et moi ' con… - turtleins : Dirò solo una cosa riguardo l'anello di Megan Fox: - castica_sar : RT @BAC4RDl: MEGAN FOX E MGK SI SPOSANO IO NON MI SENTO BENE VADO A PIANGERE - wondervhes : il modo in cui mi spaventano megan fox e machine gun kelly ho il terrore di farci gli incubi sopra -