Manifestazione No Green Pass a Roma sabato 15 gennaio 2022 a Piazza San Giovanni | si temono scontri

Da anni viviamo in una continua lotta contro 'la corsa'. La corsa del virus, che continua a circolare con le sue innumerevoli varianti, la corsa del Governo che tenta in tutti i modi di giocare d'anticipo e di mettere a punto nuove regole (e nuove restrizioni) per allentare la curva. E la 'corsa' dei no Green Pass e no vax che, invece, non indietreggiano di un centimetro. Ma che anzi, continuano a manifestare tutto il loro dissenso, a protestare, ad alzare la voce contro quella che hanno sempre definito 'dittatura sanitaria'. E il loro dissenso 'corre' prima sui social, sulle chat Telegram, poi si trasforma in azione. E presto scenderanno di nuovo in Piazza, sempre nella Capitale, sempre di sabato, che è ormai il giorno 'prescelto' da chi non accetta la certificazione verde. Da chi, ormai, deve fare i conti (pur non ...

