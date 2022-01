LIVE Sci alpino, SuperG Wengen 2022 in DIRETTA: Odermatt batte Kilde! 5° Paris, 6° Innerhofer (Di giovedì 13 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DEL SuperG DI Wengen 13.09 Bailet è 15° a 1?80. Ora lo svizzero Loic Meillard, che probabilmente sarà l’uomo da battere in combinata alle Olimpiadi. 13.08 Bene Rogentin, 8° a 1?09: finisce alle spalle degli azzurri. Paris e Innerhofer hanno disputato una buona gara, non era scontato. Ora il francese Matthieu Bailet. 13.06 L’americano Ryan Cochran-Siegle oggi delude ed è 17° a 2?56. Attenzione ora allo svizzero Stefan Rogentin: nelle prove di discesa ha impressionato. 13.04 Discreto Innerhofer, 6° a 99 centesimi, appena 0.01 dietro Paris. Alza il pugno destro, sa che potrebbe bastare per andare a Pechino… 13.03 Solo 8 centesimi di ritardo per Innerhofer ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELDI13.09 Bailet è 15° a 1?80. Ora lo svizzero Loic Meillard, che probabilmente sarà l’uomo dare in combinata alle Olimpiadi. 13.08 Bene Rogentin, 8° a 1?09: finisce alle spalle degli azzurri.hanno disputato una buona gara, non era scontato. Ora il francese Matthieu Bailet. 13.06 L’americano Ryan Cochran-Siegle oggi delude ed è 17° a 2?56. Attenzione ora allo svizzero Stefan Rogentin: nelle prove di discesa ha impressionato. 13.04 Discreto, 6° a 99 centesimi, appena 0.01 dietro. Alza il pugno destro, sa che potrebbe bastare per andare a Pechino… 13.03 Solo 8 centesimi di ritardo per...

Advertising

Matt_Orlandi : DIRETTA LIVE Super G #Wengen 2022, sci alpino maschile @_SuperNews_ #FISAlpine - infoitsport : LIVE Sci alpino, SuperG Wengen 2022 in DIRETTA: pettorali di partenza, via alle 12.30 - infoitsport : LIVE Sci alpino, Prova Discesa Zauchensee in DIRETTA: Weidle in testa davanti a Sofia Goggia - RSIsport : Oggi in diretta alla RSI ???????? ?????? Sci: Coppa del Mondo a Wengen 12h30 super G maschile - infoitsport : LIVE Sci alpino, Seconda prova Wengen in DIRETTA: Max Franz in vetta, Paris è terzo, Innerhofer 7° -