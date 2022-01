Le ambiguità di Raggi e parte del M5s sui vaccini

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 13 gennaio 2022) La foto ha fatto il giro della rete: Virginia, ex sindaca di Roma, con cappuccio e mascherina, intenta a fare la fila per il tampone davanti a una farmacia. E se è vero che i motivi per fare un tampone possono essere diversi dal non volersi vaccinare, la polemica successiva alla pubblicazione della foto ha riportato alla luce il problema di fondo. Che sia “ni vax” o meno, Virginia, che ha avuto il Covid nell’autunno del 2020, non ha mai esplicitamente detto di volersi vaccinare. Anzi: pur essendo una rappresentante delle istituzioni, si è più volte distinta per parole non proprio chiarissime sul vaccino, tipo “non sono no vax, seguo solo i consigli medici”. E, intervistata dal Fatto quotidiano, ha reiterato la non chiarezza: “Argomenti triti e ritriti, ci sono tante altre cose di cui parlare”. Ma perché non parlare di uno degli argomenti in ...