L’archivio che somiglia a un microcosmo temporale (Di venerdì 14 gennaio 2022) I tanti cassetti della scrivania d’epoca, presenza imponente e austera (appartenuta al suocero), erano il luogo in cui Giuseppe Loy (Cagliari 1928 – Roma 1981) conservava le sue stampe fotografiche. Circondata dai libri sui piani delle librerie è ancora in un angolo del salotto, con le tracce di bruciature di sigarette: le Gitanes senza filtro di cui parla Rosetta Loy nella nota che accompagna la raccolta postuma di poesie del marito Giuseppe Loy, I versi e la tagliola (1993). La … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 14 gennaio 2022) I tanti cassetti della scrivania d’epoca, presenza imponente e austera (appartenuta al suocero), erano il luogo in cui Giuseppe Loy (Cagliari 1928 – Roma 1981) conservava le sue stampe fotografiche. Circondata dai libri sui piani delle librerie è ancora in un angolo del salotto, con le tracce di bruciature di sigarette: le Gitanes senza filtro di cui parla Rosetta Loy nella nota che accompagna la raccolta postuma di poesie del marito Giuseppe Loy, I versi e la tagliola (1993). La … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

MagisterZatta : @marcantonio_88 @LaProfetessa @Prudenzi4 Boh ho un archivio. Si chiama “L’insospettabile” (che sono io) - Iightsfading : RT @HoUnNomeCorto: Ma Andrea, l'ultima volta che hai tolto un documento dall'archivio non é andata molto bene - Ponopomellato : Andrea l'ultima volta che sei andato in archivio sei finito con una pallottola in testa #DocNelleTueMani2 - itsmausebaer : doc l’ultima volta che hai rubato qualcosa dall’archivio ti è finita una pallottola in testa???? - HoUnNomeCorto : Ma Andrea, l'ultima volta che hai tolto un documento dall'archivio non é andata molto bene -

Ultime Notizie dalla rete : L’archivio che Comune, lavori al tetto: l’archivio cambia sede il Resto del Carlino