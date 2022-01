Israele: media, Netanyahu cerca di patteggiare nel processo (Di giovedì 13 gennaio 2022) L'ex premier Benyamin Netanyahu sta tentando di patteggiare nel processo in corso a suo carico a Gerusalemme per corruzione, frode e abuso di potere. Per questo - secondo quanto riporta il quotidiano ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 13 gennaio 2022) L'ex premier Benyaminsta tentando dinelin corso a suo carico a Gerusalemme per corruzione, frode e abuso di potere. Per questo - secondo quanto riporta il quotidiano ...

Covid: quasi 50 mila nuove infezioni in Israele Nelle ultime 24 ore Israele ha registrato quasi 50 mila (48.095) nuove infezioni da Covid, spinte dalla variante Omicron. Secondo i media, tuttavia, il numero dei malati gravi e delle morti durante ...

