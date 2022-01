Incidente mortale a Ostia: 74enne investito e ucciso da un’auto (Di giovedì 13 gennaio 2022) Tragedia questa mattina a Ostia, intorno alle 8.30, sul Lungomare Lutazio Catulo, all’altezza del civico 40, nei pressi dello stabilimento balneare Kursaal. Qui un uomo è stato investito e ucciso da un’auto. Incidente mortale a Ostia Un uomo di 74 anni è stato investito, falciato e ucciso da un’auto, una Mini Countryman. Alla guida una donna italiana di 59 anni, che si è subito fermata a prestare i soccorsi. Ogni tentativo, però, è stato vano: per l’anziano non c’è stato nulla da fare. Per i rilievi il Lungomare Lutazio Catulo è stato chiuso da Piazzale dell’Aquilone a Piazzale Cristoforo Colombo, lato mare. Sono tuttora in corso le indagini dei caschi bianchi del X Gruppo Mare, che stanno cercando di ricostruire ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 13 gennaio 2022) Tragedia questa mattina a, intorno alle 8.30, sul Lungomare Lutazio Catulo, all’altezza del civico 40, nei pressi dello stabilimento balneare Kursaal. Qui un uomo è statodaUn uomo di 74 anni è stato, falciato eda, una Mini Countryman. Alla guida una donna italiana di 59 anni, che si è subito fermata a prestare i soccorsi. Ogni tentativo, però, è stato vano: per l’anziano non c’è stato nulla da fare. Per i rilievi il Lungomare Lutazio Catulo è stato chiuso da Piazzale dell’Aquilone a Piazzale Cristoforo Colombo, lato mare. Sono tuttora in corso le indagini dei caschi bianchi del X Gruppo Mare, che stanno cercando di ricostruire ...

Advertising

unitalsi_stampa : Paolo volontario #Unitalsi: Sembrava un incidente mortale: mi ha salvato la Madonna di Loreto - CorriereCitta : Incidente mortale a Ostia: 74enne investito e ucciso da un’auto - gangip : @Libero_official Le élite non muoiono di COVID ! Solo il povero mortale anche se per incidente stradale muore di COVID - TuttoSuMilano : RT @TgrRai: Besana Brianza (#Monza), operaio muore schiacciato da un escavatore in un cantiere stradale. Sul posto #vigilidelfuoco, polizia… - kiara86769608 : RT @sissiisissi2: A distanza di pochi mesi dal ultimo Incidente mortale sulla statale 106 a Riace, ecco un altro incidente con un altro mor… -