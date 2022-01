Ex M5S votano su 13 candidati al Colle | da Barbero a Zagrebelsky | dal Nobel ai No Vax

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Sono una cinquantina di parlamentari e sono per lo più fuoriusciti o espulsi dal M5s per non aver votato la fiducia a Draghi: sono invitati a votare on-line per una rosa di 13 nomi per scegliere un candidato unitario per il. La votazione è iniziata questa mattina e si chiuderà entro domani: i parlamentari sono chiamati ad esprimere un ordine di preferenze: dal primo al 13esimo. La lista comprende i nomi di Giorgio Agamben, Alessandro, Lorenza Carlassare, Fabiola Gianotti, Piercamillo Davigo, Nino Di Matteo, Anna Falcone, Nicola Gratteri, Paolo Maddalena, Ugo Mattei, Giorgio Parisi, Chiara Saraceno, Gustavo