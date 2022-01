Erdogan, 'la Turchia ha salvato l'Ue dalla crisi migratoria' (Di giovedì 13 gennaio 2022) "Senza l'azione della Turchia oggi Europa e Siria vivrebbero una situazione totalmente diversa e la crisi migratoria sarebbe molto più profonda, ci sarebbe più terrorismo e instabilità". Lo ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 13 gennaio 2022) "Senza l'azione dellaoggi Europa e Siria vivrebbero una situazione totalmente diversa e lasarebbe molto più profonda, ci sarebbe più terrorismo e instabilità". Lo ha ...

Dopo il Kazakistan, l'era della rivoluzione colorata è finita ... e anche con la Shanghai Cooperation Organization (SCO) che, soprattutto, non conta la Turchia come membro. L'ambizione a breve termine di Erdogan sembra inizialmente essere solo commerciale: dopo ...

Inflazione e crisi economica affossano la classe media turca Nel Paese si registra un clima crescente di “austerità”. Le previsioni per il 2022 prospettano un aumento ulteriore dell’inflazione rispetto al 36% dello scorso anno, dato rec ...

