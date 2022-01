DOC - Nelle tue mani 2: la seconda stagione tra pandemia e nuovi arrivi (Di giovedì 13 gennaio 2022) Autori e cast ci hanno raccontato il loro ritorno sul set per DOC - Nelle tue mani 2, una nuova stagione, su Rai 1 per otto prime serate, che introduce il tema della pandemia e nuovi personaggi da approfondire. È una delle fiction più amate dagli spettatori e sta per tornare, DOC - Nelle tue mani 2 arriva su Rai 1 da giovedì 13 gennaio 2022 con tante nuove situazioni e tematiche da affrontare. Prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, racconta una storia che attinge a piene mani da un caso realmente accaduto, quello di Pierdante Piccioni, un medico che a causa di un incidente stradale ha dimenticato 12 anni di vita e che ha raccontato la sua vicenda nel libro intitolato "Meno dodici". Ovviamente la fiction non può ricalcare alla perfezione ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 13 gennaio 2022) Autori e cast ci hanno raccontato il loro ritorno sul set per DOC -tue2, una nuova, su Rai 1 per otto prime serate, che introduce il tema dellapersonaggi da approfondire. È una delle fiction più amate dagli spettatori e sta per tornare, DOC -tue2 arriva su Rai 1 da giovedì 13 gennaio 2022 con tante nuove situazioni e tematiche da affrontare. Prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, racconta una storia che attinge a pieneda un caso realmente accaduto, quello di Pierdante Piccioni, un medico che a causa di un incidente stradale ha dimenticato 12 anni di vita e che ha raccontato la sua vicenda nel libro intitolato "Meno dodici". Ovviamente la fiction non può ricalcare alla perfezione ...

