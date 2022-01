Dalla Francia: “L’Inter pensa ad alternative ad Onana, occhi su Petkovic” (Di venerdì 14 gennaio 2022) L’Inter cerca un portiere e il profilo di Andrè Onana resta il favorito. L’erede di Samir Handanovic sembra essere proprio l’estremo difensore dell’Ajax, 25 anni, il cui contratto è in scadenza a giugno. Ci sarebbe anche già l’intesa per un quinquennale ma mancherebbero ancora alcuni dettagli. Secondo “L’Equipe”, la società starebbe valutando delle alternative e nel mirino ci sarebbe Danijel Petkovic, 28enne portiere montenegrino dell’Angers, anche lui in scadenza a fine stagione, che ha soffiato il posto da titolare a Bernardoni poi finito in prestito al Saint Etienne in questa sessione di mercato. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 14 gennaio 2022)cerca un portiere e il profilo di Andrèresta il favorito. L’erede di Samir Handanovic sembra essere proprio l’estremo difensore dell’Ajax, 25 anni, il cui contratto è in scadenza a giugno. Ci sarebbe anche già l’intesa per un quinquennale ma mancherebbero ancora alcuni dettagli. Secondo “L’Equipe”, la società starebbe valutando dellee nel mirino ci sarebbe Danijel, 28enne portiere montenegrino dell’Angers, anche lui in scadenza a fine stagione, che ha soffiato il posto da titolare a Bernardoni poi finito in prestito al Saint Etienne in questa sessione di mercato. SportFace.

