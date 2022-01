Dakar 2022, Sam Sunderland: “Non vedo l’ora di domani. È stata davvero difficile questa gara” (Di giovedì 13 gennaio 2022) Sam Sunderland è stato il migliore quest’oggi nella penultima tappa della Dakar 2022, il rally raid più famoso ed estenuante al mondo che si avvia verso l’ultima tappa di 160km cronometrati da Bisha a Jeddah, sede d’arrivo e di partenza di questa speciale manifestazione. Il protagonista dell’undicesimo segmento è sicuramente il britannico Sam Sunderland, pilota che è tornato al comando della manifestazione con 6 minuti e 25 di vantaggio su cileno Pablo Quintanilla (Honda) e 7.25 sull’austriaco Matthias Walkner (KTM). Il centauro di GasGas ha rilasciato alla stampa come riporta ‘Motorsport.com’: “E’ stata di nuovo una tappa davvero difficile come ci aspettavamo. Già dopo 4km c’erano linee ovunque nella sabbia. Abbiamo avuto un sacco di polvere nei primi ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 gennaio 2022) Samè stato il migliore quest’oggi nella penultima tappa della, il rally raid più famoso ed estenuante al mondo che si avvia verso l’ultima tappa di 160km cronometrati da Bisha a Jeddah, sede d’arrivo e di partenza dispeciale manifestazione. Il protagonista dell’undicesimo segmento è sicuramente il britannico Sam, pilota che è tornato al comando della manifestazione con 6 minuti e 25 di vantaggio su cileno Pablo Quintanilla (Honda) e 7.25 sull’austriaco Matthias Walkner (KTM). Il centauro di GasGas ha rilasciato alla stampa come riporta ‘Motorsport.com’: “E’di nuovo una tappacome ci aspettavamo. Già dopo 4km c’erano linee ovunque nella sabbia. Abbiamo avuto un sacco di polvere nei primi ...

Advertising

dakar : Stage 9 - ?? Quads ?? Pablo Copetti ?? Alexandre Giroud ?? Francisco Moreno All provisional results ??… - dakar : Stage 5 ?? ?? Danilo Petrucci ?? Ross Branch ?? Jose Ignacio Cornejo All the results ?? - redbullITA : Bellissimo ?????? @Petrux9 vince la quinta tappa #Dakar2022 è il primo pilota #MotoGP a farlo ????! ?? Non perdere il D… - infoitsport : Dakar 2022. T11. Giovanni Gritti: “Mi hanno rubato un sogno!” - AudiIT : Che performance del Team #AudiDakar! Oggi la tappa n°11 della #Dakar2022 è di #Sainz ed #Ekstrom che si piazzano al… -