Covid: Manfredi,con nuovo protocollo a rischio volley di base (Di giovedì 13 gennaio 2022) "Tutelare lo svolgimento dei massimi campionati è doveroso, però non si può lasciare indietro chi si adopera per portare avanti l'attività di base", per questo con i nuovi protocolli al vaglio del Cts ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 13 gennaio 2022) "Tutelare lo svolgimento dei massimi campionati è doveroso, però non si può lasciare indietro chi si adopera per portare avanti l'attività di", per questo con i nuovi protocolli al vaglio del Cts ...

Advertising

iVolleymagazine : Pallavolo Fipav - Nuovo protocollo Covid: le preoccupazioni del presidente Manfredi per l'attività di base - ottopagine : Covid, al San Pio muoiono due 87enni di Paduli e San Nicola Manfredi #Benevento - Antonio23542439 : @antoniopolito1 Sa che non esiste una polizia regionale? La colpa è di La Morgese e di Manfredi. Come dice De Luca… - ParliamoDiNews : Covid: Manfredi (Fipav), `momento difficile ma nostra intenzione è proseguire con i campionati` – Libero Quotidiano… - TV7Benevento : Covid: Manfredi (Fipav), 'momento difficile ma nostra intenzione è proseguire con i campionati'... -