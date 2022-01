Bonucci al segretario Inter: «Ti ammazzo». Rischio squalifica (Di giovedì 13 gennaio 2022) È terminata 2-1 la finale di Supercoppa Italiana tra Inter e Juventus. Il gol-vittoria è stato realizzato da Alexis Sanchez all’ultimo minuto del secondo tempo supplementare. Allo scadere sarebbe dovuto entrare Leonardo Bonucci, indicato come uno degli eventuali rigoristi bianconeri. La panchina della Juve avrebbe chiesto ai suoi giocatori di fare un fallo tattico per L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 13 gennaio 2022) È terminata 2-1 la finale di Supercoppa Italiana trae Juventus. Il gol-vittoria è stato realizzato da Alexis Sanchez all’ultimo minuto del secondo tempo supplementare. Allo scadere sarebbe dovuto entrare Leonardo, indicato come uno degli eventuali rigoristi bianconeri. La panchina della Juve avrebbe chiesto ai suoi giocatori di fare un fallo tattico per L'articolo

Advertising

FBiasin : Il segretario dell’#Inter Cristiano Mozzillo questa mattina si è svegliato “segnato”. I fatti sono avvenuti in pres… - pisto_gol : La scena ripresa dalle telecamere Mediaset dopo il gol di #Sanchez con #Bonucci che alza le mani sul segretario int… - TuttoMercatoWeb : Il Tempo - L'ira di Bonucci contro il segretario dell'Inter Mozzillo: 'Ti ammazzo!' - SimoNoveOtto : RT @CalcioFinanza: Bonucci al segretario Inter: «Ti ammazzo». Rischio squalifica per il difensore della Juve - ale_taia : RT @CalcioFinanza: Bonucci al segretario Inter: «Ti ammazzo». Rischio squalifica per il difensore della Juve -