Azione e PiùEuropa sono aperti all’alleanza col Pd, ma tenendo fuori sovranisti e populisti (Di giovedì 13 gennaio 2022) La nuova federAzione tra Azione e PiùEuropa è un passaggio importante per i riformisti, crea una forza politica europeista, liberaldemocratica e ambientalista più solida, più unita. Ma anche nuova, in un certo senso. «Ci sono diversi elementi di novità che vengono introdotti con l’accordo firmato ieri», spiega a Linkiesta Carlo Calenda poco dopo la conferenza stampa con cui è stata presentata la federAzione Azione-PiùEuropa. «Il primo punto da sottolineare è che se oggi Azione e PiùEuropa hanno gruppi unici in Camera e Senato, e hanno fatto battaglie insieme su molti temi, adesso quel legame si estende anche a tutti i consigli regionali e comunali in cui siamo presenti: portiamo a un livello più capillare ciò che oggi abbiamo in ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 13 gennaio 2022) La nuova federtraè un passaggio importante per i riformisti, crea una forza politica europeista, liberaldemocratica e ambientalista più solida, più unita. Ma anche nuova, in un certo senso. «Cidiversi elementi di novità che vengono introdotti con l’accordo firmato ieri», spiega a Linkiesta Carlo Calenda poco dopo la conferenza stampa con cui è stata presentata la feder. «Il primo punto da sottolineare è che se oggihanno gruppi unici in Camera e Senato, e hanno fatto battaglie insieme su molti temi, adesso quel legame si estende anche a tutti i consigli regionali e comunali in cui siamo presenti: portiamo a un livello più capillare ciò che oggi abbiamo in ...

Ultime Notizie dalla rete : Azione PiùEuropa Azione e PiùEuropa si uniscono in una federazione politica Il centro si compatta e nasce una federazione tra Azione e PiùEuropa. Era quello che l'area liberaldemocratica stava aspettando da tempo.

Quirinale, parla Teresa Bellanova: "Mai visto tanti uomini sbracciarsi per una donna presidente?" Cosa farà Italia Viva? La federazione con PiùEuropa e Azione è in vista? Sinceramente? Non è una questione di sigle ma di sostanza politica. Mi spieghi perché non capisco Significa, ad esempio, ...

