Advertising

anteprima24 : ** #Anziana cade nel camino e muore, #Tragedia nel Salernitano ** - ONDANEWSweb : Dramma a Sassano. Anziana cade vicino al camino acceso e perde la vita - - InfoCilentoWeb : Dramma nel Vallo di Diano: cade nel caminetto muore anziana #sassano #sassanonotizie #vallodidiano… - lasiciliait : Cade e sbatte la testa sul pavimento di casa: muore anziana - telodogratis : Tragedia a Licata: cade e batte la testa, anziana trovata morta in casa -

Ultime Notizie dalla rete : Anziana cade

Secondo le prime ricostruzioni la sventurata, da sola in casa, forse a causa di un malore si è accasciata cadendo sulle fiamme e i vestiti hanno preso fuoco causandole qualche ustione . A ...Una donnaSassano, di oltre 80 anni, è morta ustionata in seguito alla caduta di un caminetto. È successo nel centro storico del paese. La donna, vedova, viveva da sola, quando forse a causa di un ...Donna morta in casa dopo caduta vicino al camino: tragedia a Sassano. Immediato l'arrivo sul posto dei sanitari del 118 ...Dramma a Sassano dove nella giornata di ieri un’anziana di 88 anni ha perso la vita dopo essere accidentalmente caduta vicino al camino acceso della sua abitazione nel centro storico del paese, in via ...