Alessandra Mastronardi, niente matrimonio: lascia Ross McCall a un passo dall’altare (Di giovedì 13 gennaio 2022) Alessandra Mastronardi dice addio allo storico fidanzato Ross McCall. Il gossip impazza e l’attrice si sfoga E’ ufficiale la rottura tra Alessandra Mastronardi e l’attore britannico Ross McCall. L’attrice, diventata famosa… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da BeatriceC su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 13 gennaio 2022)dice addio allo storico fidanzato. Il gossip impazza e l’attrice si sfoga E’ ufficiale la rottura trae l’attore britannico. L’attrice, diventata famosa… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da BeatriceC su BlogLive.it.

Advertising

mrscsra : RT @xlemondrop: Alessandra Mastronardi - infoitcultura : È finita tra Alessandra Mastronardi e Ross McCall, ma non per un tradimento - ilpensologo : Passione finita fra Ross McCall e l'attrice Alessandra Mastronardi. Se recita a letto come sul set... #Torino… - infoitcultura : Alessandra Mastronardi torna single: l’addio a Ross McCall a un passo dall’altare. Ecco com’ - infoitcultura : Alessandra Mastronardi conferma la fine della relazione con Ross McCall -