Aifa frena | «L’azitromicina non è approvato contro la Covid» Ma finora le informazioni sul suo sito erano un po’ nascoste

Leggi su open.online

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Gli antibiotici non servonola-19. Non è affatto una novità, infatti si tratta di farmaci utili per combattere i batteri e non i virus. Zitromax, prodotto a a base di azitromicina commercializzato dalla Pfizer, è però diventato introvabile nelle farmacie tanto che l’si è vista costretta a diramare un comunicato chiaro e diretto: «Non esistono antibiotici efficaciSars-Cov-2». C’è molta confusione, dettata anche da un’estrema disinformazione soprattutto negli ambienti delle presunte cure domiciliari-19 dove vengono associati a farmaci alternativi come l’idrossiclorochina e l’ivermectina, ancora oggi privi di fondamento scientifico. «, e nessun antibiotico in generale, è, né tantomeno raccomandato, per il ...