AEW | Brody King devastante al fianco di Malakai Black | Penta El 0 Miedo va ko

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Era atteso da molto tempo questo debutto. Da settimane si parlava della House Ofdi, da tempo si parlava di riunire i due alleati in PWG anche in AEW. Nella puntata di Dynamite della scorsa sera,ha fatto la sua comparsa rendendo ai minimi termini siaEl 0che i Varsity Blondes. Il tavolo di commento ha chiamato i due alleati come “Thes OfThrone”. Il debutto diIt's @here at #AEW!!!Thes of theThrone have arrived!Watch #AEWDynamite LIVE on @TBSNetwork pic.twitter.com/VjcxPZmJQV— All Elite Wrestling (@AEW) January 13, 2022