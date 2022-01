Vita in Libano, con la moneta carta straccia. E un governatore sotto inchiesta (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Non è bastata una delle peggiori crisi economiche della storia a far dimettere il veterano governatore della Banque du Liban, Riad Salameh, non basterà un’indagine della magistratura. Su di lui, il giudice Ghada Aoun ha imposto un divieto di viaggio per alcuni reati: riciclaggio, appropriazione indebita, arricchimento illecito e utilizzo dei fondi pubblici. A queste accuse Salameh dovrà fornire la sua versione dei fatti, e non soltanto alla giustizia libanese. È infatti indagato anche in quattro Paesi europei, tra cui Francia e Svizzera, dove l’anno scorso è stata aperta un’indagine anche sui guadagni del fratello del governatore. A Parigi, invece, Salameh avrebbe affittato, attraverso la Banca di cui è governatore, un appartamento sugli Champs-Élysées a un prezzo gonfiato. Da parte sua, il banchiere più longevo del mondo - al suo ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Non è bastata una delle peggiori crisi economiche della storia a far dimettere il veteranodella Banque du Liban, Riad Salameh, non basterà un’indagine della magistratura. Su di lui, il giudice Ghada Aoun ha imposto un divieto di viaggio per alcuni reati: riciclaggio, appropriazione indebita, arricchimento illecito e utilizzo dei fondi pubblici. A queste accuse Salameh dovrà fornire la sua versione dei fatti, e non soltanto alla giustizia libanese. È infatti indagato anche in quattro Paesi europei, tra cui Francia e Svizzera, dove l’anno scorso è stata aperta un’indagine anche sui guadagni del fratello del. A Parigi, invece, Salameh avrebbe affittato, attraverso la Banca di cui è, un appartamento sugli Champs-Élysées a un prezzo gonfiato. Da parte sua, il banchiere più longevo del mondo - al suo ...

