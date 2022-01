Variante Omicron | Fauci | “Alla fine troverà tutti”

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) “con il suo grado di trasmissibilità senza precedenti. I vaccinati saranno contagiati ma non finiranno in ospedale e non moriranno”. Ne è convinto Anthony, il super esperto americano in malattie infettive. “I non vaccinati – afferma poi – pagheranno invece un prezzo maggiore”. L'articolo proviene da Italia Sera.

Sono ormai due anni che gli italiani aspettano il bollettino dei contagi pomeridiano per capire come il Covid si stia orientando nella sua diffusione. E ora, dopo l'arrivo della, che presenta sintomi più lievi, ma anche una circolazione più rapida, in tanti tra epidemiologici e politici, si stanno chiedendo se abbia ancora senso diffondere quel dato ...Covid, Fauci: "Alla fine latroverà tutti"(ANSA) - BRUXELLES, 12 GEN - Antivirali orali come Paxlovid e, per via endovenosa, come il Remdesivir "mantengono la loro efficacia contro Omicron e possono aiutare a limitare il carico di malattia ...Con l'aumento dei contagi, a causa della variante Omicron, torna l'allarme per i locali e gli esercizi commerciali. «Oltre duemila aziende a Roma hanno dovuto ridurre l'orario a causa di quarantene e ...