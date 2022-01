Un posto al sole, anticipazioni 12 gennaio: Clara in difficoltà (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Un posto al sole tornerà ad indugiare sul personaggio di Clara, come rivelano le anticipazioni della soap opera di Rai 3 di oggi, mercoledì 12 gennaio. La ragazza, dopo la recente fine del suo rapporto con Patrizio, ha deciso di lasciare Palazzo Palladini e la Terrazza per ricominciare una nuova vita con Federico insieme alla sua amica Marika. Clara, però, nonostante la buona volontà e la voglia di rivalsa da Alberto e dai suoi tentativi di ingerenza nella sua vita, si ritroverà a dover fronteggiare diverse difficoltà pratiche e altrettante problematiche economiche che sembreranno metterla in crisi. Intanto, Patrizio, mentre la Curcio proverà a guardare avanti, sarà ancora molto provato per aver perso la ragazza e non potrà fare a meno di stare male e soffrire per ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Unaltornerà ad indugiare sul personaggio di, come rivelano ledella soap opera di Rai 3 di oggi, mercoledì 12. La ragazza, dopo la recente fine del suo rapporto con Patrizio, ha deciso di lasciare Palazzo Palladini e la Terrazza per ricominciare una nuova vita con Federico insieme alla sua amica Marika., però, nonostante la buona volontà e la voglia di rivalsa da Alberto e dai suoi tentativi di ingerenza nella sua vita, si ritroverà a dover fronteggiare diversepratiche e altrettante problematiche economiche che sembreranno metterla in crisi. Intanto, Patrizio, mentre la Curcio proverà a guardare avanti, sarà ancora molto provato per aver perso la ragazza e non potrà fare a meno di stare male e soffrire per ...

