Udinese, Benkovic rescinde con il Leicester (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Benkovic sempre più vicino all'Udinese, ha rescisso il contratto con il Leicester: manca l'ufficialità Il Leicester ha rescisso il contratto con Benkovic, che è pronto così a firmare il suo contratto con l'Udinese. Arrivata poco fa la notizia con un comunicato ufficiale della società inglese. Filip Benkovi? has left Leicester City, after the Club and the player mutually agreed to cancel the remaining term of his contract.Best of luck in the future, Filip ?— Leicester City (@LCFC) January 12, 2022 Oggi il giocatore ha svolto le visite mediche con la squadra friulana. L'articolo proviene da Calcio News 24.

