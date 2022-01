Tremano altri 20. In un biglietto la lista dei no vax. Si allunga l'elenco di chi ha pagato pur di ottenere il certificato verde (Di mercoledì 12 gennaio 2022) ANCONA - Le 50 misure cautelari firmate dal gip potrebbero solamente rappresentare la punta dell'iceberg dell'inchiesta Euro Green Pass. Sarebbero una ventina infatti le persone indagate a piede ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 12 gennaio 2022) ANCONA - Le 50 misure cautelari firmate dal gip potrebbero solamente rappresentare la punta dell'iceberg dell'inchiesta Euro Green Pass. Sarebbero una ventina infatti le persone indagate a piede ...

