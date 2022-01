Sindrome di Guillain-Barré, come si riconosce e si affronta (Di mercoledì 12 gennaio 2022) A volte segue un’infezione, magari banale, come quella da virus che colpiscono l’intestino o ceppi che fanno parte della famiglia dell’Herpes, come il virus della mononucleosi infettiva. In altri casi si può verificare in seguito ad un intervento chirurgico, in altri ancora non ha un’origine precisa, anche se il meccanismo che la provoca appare di tipo autoimmune. Ad un certo punto, per eventi non ben chiari, il corpo sviluppa una sorta di “attacco” ingiustificato alle strutture del sistema nervoso, con conseguente perdita della mielina (il tessuto che in qualche modo favorisce il corretto passaggio del segnale nervoso) o difficoltà di funzionamento degli assoni, i conduttori degli impulsi. Il risultato è che si instaura un’infiammazione acuta dei nervi che tende a progredire ma poi si autolimita, con i muscoli che tendono ad essere più deboli e ... Leggi su dilei (Di mercoledì 12 gennaio 2022) A volte segue un’infezione, magari banale,quella da virus che colpiscono l’intestino o ceppi che fanno parte della famiglia dell’Herpes,il virus della mononucleosi infettiva. In altri casi si può verificare in seguito ad un intervento chirurgico, in altri ancora non ha un’origine precisa, anche se il meccanismo che la provoca appare di tipo autoimmune. Ad un certo punto, per eventi non ben chiari, il corpo sviluppa una sorta di “attacco” ingiustificato alle strutture del sistema nervoso, con conseguente perdita della mielina (il tessuto che in qualche modo favorisce il corretto passaggio del segnale nervoso) o difficoltà di funzionamento degli assoni, i conduttori degli impulsi. Il risultato è che si instaura un’infiammazione acuta dei nervi che tende a progredire ma poi si autolimita, con i muscoli che tendono ad essere più deboli e ...

