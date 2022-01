Salvini pensa al rimpasto Letta | no a tavoli con Berlusconi tra i candidati

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il leader leghista: 'Avrete il nome fra 15 giorni'. Bonino non disponibile: 'Il mio tempo era 25 anni fa. Le donne si candidino, nessuno le coopterà per gentilezza'

Advertising

CorvoNero20 : @Paolo5507 @GiuseppeConteIT @Mov5Stelle @PremioGiachetti Pensa a chiedere a Salvini dei 47milioni dei diamanti lui… - cicciorosina : oltre ai dati relativi al covid il governo pensa di comunicare settimanalmente anche le cazzate di salvini - Paola_zrz : @FratellidItalia Ora ci pensa Salvini, tranquilli!! ???????????????????????????? - valdinorbert : RT @bandieruole: @matteosalvinimi @LegaSalvini É il secondo presidente della Repubblica che vota un parlamento non votato dai 63 milioni di… - roberto_duria : Fino a due anni fa, questo opportunista diceva di preoccuparsi dei suoi compatrioti. Oggi, che i suoi compatrioti v… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini pensa

TPI

Il leader leghista: 'Avrete il nome fra 15 giorni'. Bonino non disponibile: 'Il mio tempo era 25 anni fa. Le donne si candidino, nessuno le coopterà per gentilezza'che gli altri leader della coalizione sosterranno senza riserve l'eventuale candidatura del Cavaliere? 'Non ho dubbi sulla lealtà die Meloni - ha detto Tajani a Rai Radio1 - se ...Prima di tutto contare i mazzi di carte sul tavolo. Poi il pensiero stupendo, ovvero un Governo che possa puntare sugli “assi di briscola”.Solo un Mattarella bis può sbloccare l’impasse sul Quirinale: ne sono convinti diversi esponenti politici che puntano sulla riconferma dell’attuale Capo dello Stato al Colle e, di conseguenza, su quel ...