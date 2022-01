Riparte “Doc – Nelle tue mani”: Luca Argentero ospite di Rtl 102.5 (Di mercoledì 12 gennaio 2022) MILANO – La serie tv “Doc – Nelle tue mani” è tratta dal libro “Meno dodici” di Pierdante Piccioni, che è il vero Doc, ovvero il medico che nella vita, in seguito a un incidente, ha perso dodici anni di memoria. Stamane, nel corso di “W l’Italia” su RTL 102.5, il protagonista della fiction, Luca Argentero (foto), ha raccontato: “Lo abbiamo molto più che conosciuto. Pierdante è diventato una parte integrante della lavorazione, ci ha raccontato il suo mondo per farci capire che cosa è significato perdere dodici anni di memoria. Nella prima stagione c’è molta autobiografia, in questa seconda ci discostiamo un po’ dalla storia personale di Pierdante per poi partire con il vero format di Doc. A me ha colpito molto lo sguardo di Pierdante quando ci siamo incontrati e anche i suoi racconti, che riguardano l’aspetto personale ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 12 gennaio 2022) MILANO – La serie tv “Doc –tue” è tratta dal libro “Meno dodici” di Pierdante Piccioni, che è il vero Doc, ovvero il medico che nella vita, in seguito a un incidente, ha perso dodici anni di memoria. Stamane, nel corso di “W l’Italia” su RTL 102.5, il protagonista della fiction,(foto), ha raccontato: “Lo abbiamo molto più che conosciuto. Pierdante è diventato una parte integrante della lavorazione, ci ha raccontato il suo mondo per farci capire che cosa è significato perdere dodici anni di memoria. Nella prima stagione c’è molta autobiografia, in questa seconda ci discostiamo un po’ dalla storia personale di Pierdante per poi partire con il vero format di Doc. A me ha colpito molto lo sguardo di Pierdante quando ci siamo incontrati e anche i suoi racconti, che riguardano l’aspetto personale ...

