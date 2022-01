Omicron, boom contagi tra i 5 e 11 anni. Meyer: «Sindrome infiammatoria dopo un mese anche nei bimbi asintomatici» (Di mercoledì 12 gennaio 2022) L'allerta ormai è partita da diverse settimane ma, ora, i dati iniziano a far paura. Nella Penisola infatti, continuano a salire contagi e ricoveri tra i bambini per Covid. A... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 12 gennaio 2022) L'allerta ormai è partita da diverse settimane ma, ora, i dati iniziano a far paura. Nella Penisola infatti, continuano a saliree ricoveri tra i bambini per Covid. A...

Advertising

g_brescia : Il Ministro #Brunetta, nonostante il boom di casi, continua a prevedere il lavoro in presenza per i dipendenti dell… - YBah96 : RT @enricoI00: Un po’ di ottimismo in questo articolo della BBC. Con un po’ di fortuna dovrebbero aver sorpassato il picco di Omicron senza… - infoitinterno : Omicron, boom contagi tra i 5 e gli 11 anni. Direttore Meyer: «A un mese dall'infezione, anche negli asintomatici,… - infoitinterno : Omicron, boom contagi tra i 5 e 11 anni. Meyer: «Sindrome infiammatoria dopo un mese anche nei bimbi asintomatici» - infoitsalute : Omicron, boom contagi tra i 5 e gli 11 anni. Direttore Meyer: «Dopo un mese anche nei bimbi asintomatici può verifi… -