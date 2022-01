Molestie in piazza Duomo a Milano, fermati 2 giovani (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Primi due fermi, uno a Milano e uno a Torino, per le violenze avvenute a Capodanno in piazza Duomo. A emetterli, nei confronti di un 18enne e un 21enne, è stata la procura di Milano. I due ragazzi, entrambi figli di immigrati, sono stati fermati perché è stato ravvisato un “consistente pericolo di fuga”: i giovani devono rispondere di violenza sessuale di gruppo e rapina. Sono stati ‘incastrati’ attraverso gli elementi acquisiti “dopo le perquisizioni, i riscontri in chat e social e attraverso il racconto delle vittime sentite per tutta la notte in procura”, è quanto si apprende dagli inquirenti. Uno è accusato dell’aggressione avvenuta ai danni di una 19enne e di una sua amica in piazza Duomo, l’altro delle Molestie nei confronti di ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Primi due fermi, uno ae uno a Torino, per le violenze avvenute a Capodanno in. A emetterli, nei confronti di un 18enne e un 21enne, è stata la procura di. I due ragazzi, entrambi figli di immigrati, sono statiperché è stato ravvisato un “consistente pericolo di fuga”: idevono rispondere di violenza sessuale di gruppo e rapina. Sono stati ‘incastrati’ attraverso gli elementi acquisiti “dopo le perquisizioni, i riscontri in chat e social e attraverso il racconto delle vittime sentite per tutta la notte in procura”, è quanto si apprende dagli inquirenti. Uno è accusato dell’aggressione avvenuta ai danni di una 19enne e di una sua amica in, l’altro dellenei confronti di ...

Corriere : Le molestie a Milano e la Generazione zeta del branco: le bande fluide tra il web e la strada - Corriere : «Se le sono passate l’un l’altro come bambole di pezza. Uno teneva la vittima, l’altro abusava di lei, poi si scamb… - crlggg : Fermati due giovani a Milano e a Torino per le violenze di gruppo in piazza Duomo: «Pericolo di fuga» - emanuele7771 : RT @zancle78: Il giornalismo italiano spiegato facile. Tifoso palpeggia chiappa dell' inviata, titolo: VIOLENZA SESSUALE. 12 nuovi 'inclus… - EnzochiariMaggi : @lauraboldrini no noi popolo italiano che siamo L'ITALIA non lo piangiamo Abbiamo problemi molto gravi non riusciam… -