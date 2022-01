Milano, fermati due nordafricani per le violenze sessuali a piazza Duomo: stavano per scappare (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ci sono i primi due fermi per le violenze di Capodanno in piazza Duomo a Milano. Sono due ragazzi di 22 e 19 anni, fermati a Torino e Milano dalla polizia su ordine della Procura di Milano nell’ambito dell’inchiesta sulle molestie di gruppo. Sono italiani di seconda generazione di origini nordafricane. Sono stati riconosciuti dalle vittime nel corso delle testimonianze raccolte di notte negli uffici della Procura e grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza e dei telefonini cellulari. Il procuratore facente funzioni Riccardo Targetti ha spiegato che i due giovani sono stati fermati perché contro di loro c’era un “consistente pericolo di fuga” , come apprende l’Adnkronos da fonti della procura di Milano. Devono rispondere ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ci sono i primi due fermi per ledi Capodanno in. Sono due ragazzi di 22 e 19 anni,a Torino edalla polizia su ordine della Procura dinell’ambito dell’inchiesta sulle molestie di gruppo. Sono italiani di seconda generazione di origini nordafricane. Sono stati riconosciuti dalle vittime nel corso delle testimonianze raccolte di notte negli uffici della Procura e grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza e dei telefonini cellulari. Il procuratore facente funzioni Riccardo Targetti ha spiegato che i due giovani sono statiperché contro di loro c’era un “consistente pericolo di fuga” , come apprende l’Adnkronos da fonti della procura di. Devono rispondere ...

