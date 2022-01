LIVE Sci alpino, Seconda prova Wengen in DIRETTA: Max Franz in vetta, Paris è terzo, Innerhofer 7° (Di mercoledì 12 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.10 Mattia Casse parte con 30 centesimi di ritardo in vetta, quindi perde un secondo nel tratto centrale, fino a chiudere undicesimo a 1.79. 13.09 Lo svizzero Carlo Janka chiude la sua prova in 17a posizione a 2.48 da Max Franz. 13.08 Lo sloveno Martin Cater (22) imita il connazionale e non va oltre la 21a posizione a 3.35 13.06 Lo sloveno Bostjan Kline non forza e conclude solamente 17° a 2.50 da Max Franz 13.05 Ora breve break per sistemare la pista e torna in azione Bostjan Kline (Slo). 13.04 CLASSIFICA PROVVISORIA Seconda prova 1 Max Franz Aut 1:43.42 2 Aleksander Aamodt Kilde Nor +0.563 Dominik Paris Ita +0.93 3 Ryan Cochran-Siegle Usa +0.93 5 Niels Hintermann Svi ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.10 Mattia Casse parte con 30 centesimi di ritardo in, quindi perde un secondo nel tratto centrale, fino a chiudere undicesimo a 1.79. 13.09 Lo svizzero Carlo Janka chiude la suain 17a posizione a 2.48 da Max. 13.08 Lo sloveno Martin Cater (22) imita il connazionale e non va oltre la 21a posizione a 3.35 13.06 Lo sloveno Bostjan Kline non forza e conclude solamente 17° a 2.50 da Max13.05 Ora breve break per sistemare la pista e torna in azione Bostjan Kline (Slo). 13.04 CLASSIFICA PROVVISORIA1 MaxAut 1:43.42 2 Aleksander Aamodt Kilde Nor +0.563 DominikIta +0.93 3 Ryan Cochran-Siegle Usa +0.93 5 Niels Hintermann Svi ...

