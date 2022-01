LIVE Sci alpino, Seconda prova Wengen in DIRETTA: Dominik Paris chiude 3°, Innerhofer 7°, davanti a tutti Max Franz (Di mercoledì 12 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.59 Si chiude qui, dunque, la Seconda prova della discesa di Wengen. Da domani si inizia a fare sul serio con il superG, quindi due discese e uno slalom! Piatto ricchissimo! Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata 13.57 CLASSIFICA FINALE Seconda prova Wengen 1 Max Franz Aut 1:43.42 2 Aleksander Aamodt Kilde Nor +0.56 3 Dominik Paris Ita +0.93 3 Ryan Cochran-Siegle Usa +0.93 5 Niels Hintermann Svi +0.96 5 Daniel Hemetsberger Aut +0.96 7 Christof Innerhofer Ita +1.24 8 Stefan Rogentin Svi +1.25 9 Jared Goldberg Usa +1.50 10 Marco Odermatt Svi +1.52 14 Mattia Casse Ita +1.79 27 Guglielmo Bosca Ita ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.59 Siqui, dunque, ladella discesa di. Da domani si inizia a fare sul serio con il superG, quindi due discese e uno slalom! Piatto ricchissimo! Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata 13.57 CLASSIFICA FINALE1 MaxAut 1:43.42 2 Aleksander Aamodt Kilde Nor +0.56 3Ita +0.93 3 Ryan Cochran-Siegle Usa +0.93 5 Niels Hintermann Svi +0.96 5 Daniel Hemetsberger Aut +0.96 7 ChristofIta +1.24 8 Stefan Rogentin Svi +1.25 9 Jared Goldberg Usa +1.50 10 Marco Odermatt Svi +1.52 14 Mattia Casse Ita +1.79 27 Guglielmo Bosca Ita ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Sci alpino Seconda prova Wengen in DIRETTA: Max Franz in vetta Paris è terzo Innerhofer 7° - #alpino #Seconda… - OA_Sport : LIVE #Sci alpino, Seconda prova Wengen in DIRETTA: tutto pronto sulla Lauberhorn, #Paris e #Innerhofer affilano le… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Slalom Schladming 2022 in DIRETTA: Shiffrin torna regina sulla Planai! Vlhova, seconda, vince la C… - infoitsport : LIVE – Sci alpino, slalom femminile Schladming 2022: prima e seconda manche in DIRETTA - infoitsport : LIVE Sci alpino, Slalom Schladming 2022 in DIRETTA: Shiffrin torna regina sulla Planai! Vlhova, seconda, vince la C… -