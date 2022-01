LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2022 in DIRETTA: Starostin in testa, attesa per Daniel Grassl (Di mercoledì 12 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.05 Nika Egadze commette una erie di errori importanti e si ferma a 63.60 punti (30.46+34.14), fermandosi in settima posizione. Nikita Starostin resta al comando, ora tocca al turco Burak Demirboca: stagioanle di 73.56, ha 25 anni ed è alla sua quarta partecipazione agli Europei (23mo nel 2018). 13.00 Ora tocca al georgiano Nika Egadze: stagionale di 73.56, 19enne alla sua prima partecipazione agli Europei. Si esibirà sulla note di I Won’t Complain by Benjamin Clementine. 12.58 Starostin rimane tre punti sotto al suo stagionale, ma ottiene un buon 72.12 (37.73+34.39) grazie al quale balza al comando della graduatoria. 12.52 Il tedesco Nikita Sarostin inizia la sua gara. Si apre il terzo gruppo dello short program maschile agli ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.05 Nika Egadze commette una erie di errori importanti e si ferma a 63.60 punti (30.46+34.14), fermandosi in settima posizione. Nikitaresta al comando, ora tocca al turco Burak Demirboca: stagioanle di 73.56, ha 25 anni ed è alla sua quarta partecipazione agli(23mo nel 2018). 13.00 Ora tocca al georgiano Nika Egadze: stagionale di 73.56, 19enne alla sua prima partecipazione agli. Si esibirà sulla note di I Won’t Complain by Benjamin Clementine. 12.58rimane tre punti sotto al suo stagionale, ma ottiene un buon 72.12 (37.73+34.39) grazie al quale balza al comando della graduatoria. 12.52 Il tedesco Nikita Sarostin inizia la sua gara. Si apre il terzo gruppo dello short program maschile agli ...

