L' Inter si aggiudica la Supercoppa battendo al 120' la Juve 2-1

(Di giovedì 13 gennaio 2022) AGI - Trionfo all'ultimo respiro per l', che si2-1 la sestaitaliana della propria storia con un gol al 120' di Alexis Sanchez, dopo il botta e risposta nei tempi regolamentari tra Mckennie e Lautaro Martinez. Un lampo proprio all'ultimo secondo disponibile, quando i calci di rigore ormai incombevano a San Siro. Fa festa il popolo nerazzurro insieme ad uno scatenato Simone Inzaghi, che siil primo titolo con la sua nuova squadra. Beffata invece lantus di Massimiliano Allegri, che fino a quel momento era riuscita a difendersi dagli assalti avversari. Il primo tempo è per larghi tratti dominato dalla formazione nerazzurra, che crea più volte i presupposti per il gol del vantaggio, salvo poi andare sotto al 25' con il colpo di testa di Mckennie. Lo statunitense ...

romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio servono i supplementari per assegnare le primo trofeo stagionale l'si la Supercoppa italiana superando la Juventus per 2 - 1 grazie al gol di Sanchez al centoventesimo sulla linea del traguardo verso la lotteria dei calci di rigore Novak Djokovic ...E qui il merito va ai bianconeri. Queste le sue considerazioni: 'L'Inter si aggiudica, con merito, la Supercoppa italiana. La squadra di Inzaghi, superiore tecnicamente alla Juventus, ha comunque fati ...BERGAMO Grazie a un gol propiziato da un sospetto controllo con la mano, nell'ottavo di finale della Coppa Italia disputato al Gewiss Stadium contro il Venezia, Luis Muriel spiana la strada all'Atalan ...