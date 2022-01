L' Artico si scioglie | minaccia strade | industrie e case

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) A rischio tra il 30 e il 70% delle infrastrutture - come- danni quantificabili per decine di miliardi di dollari e soprattutto il pericolo del rilascio di 1.700 miliardi di ...

A rischio tra il 30 e il 70% delle infrastrutture - come case, strade e industrie - danni quantificabili per decine di miliardi di dollari e soprattutto il pericolo del rilascio di 1.700 miliardi di ...... a Norilsk, luogo di una catastrofe ambientale per la rottura di alcuni serbatoi e la conseguente perdita di migliaia di tonnellate di carburante nei fiumi e nel mare. Uno studio guidato dai ...Il riscaldamento globale sta cambiando radicalmente il paesaggio delle aree più fredde del nostro pianeta. E per chi pensa che il problema non ci riguardi, ricordiamoci che anche in alcune aree delle ...La fusione del permafrost creerà danni seri alle infrastrutture stradali ed energetiche, alle case e alle industrie, di Russia, Canada e USA.