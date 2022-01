L’agente conferma | il Napoli vuole Olivera a gennaio! I dettagli

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il calciomercato delnon pare essersi fermato all’acquisto di Axel Tuanzebe. Il d.s. partenopeo Cristiano Giuntoli sta infatti cercando di mettere a disposizione di mister Spalletti un terzino sinistro di livello. FOTO: IMAGO – MathiasIl nome che piace agli azzurri è quello di Mathias, laterale mancino uruguayano in forza al Getafe. Secondo quanto riferito da Radio Kiss Kissdel calciatore, Pablo Boselli, hato l’interesse delche lo vorrebbe fin da subito. Il Getafe, però, non intende privarsi ora del giocatore (che un contratto fino al 2025, ndr), ma soprattutto non vorrebbe cederlo in prestito con diritto di riscatto, così come richiesto da De Laurentiis. Il procuratore di– ...