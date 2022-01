Ladri in casa per Cecilia Capriotti che torna dalle vacanze e trova uno scempio (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Un bruttissimo ritorno a casa per Cecilia Capriotti che dopo le vacanze ha scoperto il furto in casa. I Ladri hanno svaligiato la casa della Capriotti che sui social ha voluto mostrare i video, fare vedere a tutti quello che ha visto con i suoi occhi appena ha aperto la porta. E’ uno degli incubi più grandi per tutti e il suo 2022 inizia nel peggiore dei modi. Dopo una bella vacanza al caldo il ritorno nel suo appartamento milanese ha fatto avverare quell’incubo. Tra le storie di Instagram si sente anche la voce della figlia che le chiede perché sta facendo un video. La bambina magari non vorrebbe mostrare quello che a lei spaventa ma è anche giusto che si sappia, che si faccia qualcosa perché la Capriotti non è la prima e non sarà di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Un bruttissimo ritorno aperche dopo leha scoperto il furto in. Ihanno svaligiato ladellache sui social ha voluto mostrare i video, fare vedere a tutti quello che ha visto con i suoi occhi appena ha aperto la porta. E’ uno degli incubi più grandi per tutti e il suo 2022 inizia nel peggiore dei modi. Dopo una bella vacanza al caldo il ritorno nel suo appartamento milanese ha fatto avverare quell’incubo. Tra le storie di Instagram si sente anche la voce della figlia che le chiede perché sta facendo un video. La bambina magari non vorrebbe mostrare quello che a lei spaventa ma è anche giusto che si sappia, che si faccia qualcosa perché lanon è la prima e non sarà di ...

