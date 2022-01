Inter vince la Supercoppa in rimonta | battuta la Juve 2-1 nei supplementari

(Di giovedì 13 gennaio 2022) L'si porta a casa anche laitaliana, battendo aiproprio chi, come lantus, negli ultimi anni ha fatto incetta di trofei. A San Siro fanno festa i nerazzurri di Simone Inzaghi, che si conferma uomo dacon il terzo successo in tre finali e regala al presidente Steven Zhang la seconda coppa dell'era Suninbg, in una sfida decisa all'ultimo respiro, grazie a una zampata di Sanchez quanto ormai tutti si stavano preparando ai rigori L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

SerieA : Super Campioni ???? Si riempie la bacheca ???: l’@Inter vince la #SupercoppaFrecciarossa al termine dei tempi suppleme… - SkySport : INTER-JUVENTUS 2-1 Risultato finale dopo i tempi supplementari ? ? #McKennie (25') ? rig. #LautaroMartinez (34') ?… - tvdellosport : ??L’INTER VINCE LA SUPERCOPPA ITALIANA???? I nerazzurri battono 2-1 la #juventus ai tempi supplementari e si aggiudi… - ilcalcioquot : ?? L'@inter vince la #Supercoppa Italiana ?? Battuta la @juventusfc all'ultimo istante dei tempi supplementari ?? L'a… - r_campix : RT @DonDie_Sospeso: La prima pagina di oggi: - Più bello così! Juve ko al 120', Inter vince la Supercoppa. nel.cul/120e1 -

Ultime Notizie dalla rete : Inter vince

Questaè la squadra più forte della SerieA . Finalmente è piacevole vederla giocare, e. Si può giocare bene a calcio vincendo le partite? Sì. Non serve andare in Spagna a cercare il Real, ...quindi l'che continua a confermare di essere sulla strada giusta per aprire un ciclo vincente (chissà se lungo come quello dei rivali bianconeri) eanche Inzaghi, che oltre ad ...L'Inter torna a vincere la Supercoppa italiana e permette a Dzeko di festeggiare finalmente il primo trofeo conquistato in Italia ...Nonostante l'Inter abbia vinto la Supercoppa italiana è comunque la Juventus la squadra che ne ha vinte di più nella storia ...