Inter, Inzaghi: «Volevamo vincere a tutti i costi» (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha parlato a Mediaset dopo la vittoria in Supercoppa Italiana contro la Juventus Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Mediaset. Le parole del tecnico dell’Inter dopo la vittoria contro la Juventus: PARTITA – «Abbiamo incontrato una squadra forte, che ha giocato da Juve. Ci ha creato non tante difficoltà e noi siamo stati bravi, la vittoria è meritata». PRIMO TROFEO – «Loro sono sempre stati dentro la partita, anche se ci hanno lasciato palleggio. Batterli non è mai facile. Il primo trofeo all’Inter davanti ai tifosi mi da molta soddisfazione». SANCHEZ E I CAMBI – «tutti volevano giocare dall’inizio. Gagliardini domenica è stato tra i migliori in campo e oggi non è entrato. Io devo fare delle scelte di volta in volta. Sanchez e Correa sono ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il tecnico dell’, Simone, ha parlato a Mediaset dopo la vittoria in Supercoppa Italiana contro la Juventus Simoneha parlato ai microfoni di Mediaset. Le parole del tecnico dell’dopo la vittoria contro la Juventus: PARTITA – «Abbiamo incontrato una squadra forte, che ha giocato da Juve. Ci ha creato non tante difficoltà e noi siamo stati bravi, la vittoria è meritata». PRIMO TROFEO – «Loro sono sempre stati dentro la partita, anche se ci hanno lasciato palleggio. Batterli non è mai facile. Il primo trofeo all’davanti ai tifosi mi da molta soddisfazione». SANCHEZ E I CAMBI – «volevano giocare dall’inizio. Gagliardini domenica è stato tra i migliori in campo e oggi non è entrato. Io devo fare delle scelte di volta in volta. Sanchez e Correa sono ...

Advertising

Inter : ?? | MISTER ?? Primo trofeo in nerazzurro per Simone Inzaghi ?? #IMWinner - OptaPaolo : 3 - Simone #Inzaghi è diventato l'allenatore che ha battuto in più occasioni la Juventus in una Finale dal 1929/30:… - Inter : ?? | CONVOCATI Ecco i giocatori a disposizione di Simone Inzaghi per #InterJuventus ?? - defeated_ninja : RT @SquawkaNews: Inter 2-1 Juventus FT: ??Weston McKennie ??Lautaro Martinez (PEN) ??Alexis Sanchez Simone Inzaghi's men come from behind… - gianpi36590925 : RT @marifcinter: #Inter, #Zhang: “Questo trofeo frutto del grandissimo lavoro di Inzaghi e della squadra. Questa vittoria ci dà grande ener… -