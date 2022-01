“Incazzato nero”. GF Vip, gli autori in ansia dopo quello che è successo con Alex Belli. I fatti vengono fuori (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Alex Belli sembra essere su tutte le furie. L’ex gieffino sembrava aver chiuso il cerchio, uscendo, ma si torna spesso a parlare di lui. Il motivo? Ora è Delia Duran, che sta per entrare nella casa del GF Vip. Come saprete, l’attrice venezuelana è in quarantena e venerdì prossimo farà il suo ingresso da concorrente al Grande Fratello Vip. Da quello che lei stessa dichiara, entrerà da ‘semi-single’. Durante l’ultima puntata, quella del 10 gennaio 2022, la Duran ha detto di aver “sospeso” la relazione con Alex Belli perché delusa dal fatto che lui su Twitter continua a scrivere dolcezze per Soleil. Naturalmente c’è chi pensa che sia tutta una messa in scena, ma anche chi crede che Alex e Delia a forza di immedesimarsi nelle parti recitative abbiano scambiato involontariamente la ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 12 gennaio 2022)sembra essere su tutte le furie. L’ex gieffino sembrava aver chiuso il cerchio, uscendo, ma si torna spesso a parlare di lui. Il motivo? Ora è Delia Duran, che sta per entrare nella casa del GF Vip. Come saprete, l’attrice venezuelana è in quarantena e venerdì prossimo farà il suo ingresso da concorrente al Grande Fratello Vip. Dache lei stessa dichiara, entrerà da ‘semi-single’. Durante l’ultima puntata, quella del 10 gennaio 2022, la Duran ha detto di aver “sospeso” la relazione conperché delusa dal fatto che lui su Twitter continua a scrivere dolcezze per Soleil. Naturalmente c’è chi pensa che sia tutta una messa in scena, ma anche chi crede chee Delia a forza di immedesimarsi nelle parti recitative abbiano scambiato involontariamente la ...

