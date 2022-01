Highlights e gol Inter-Juventus 2-1 | Supercoppa 2021 VIDEO

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Ildei gol e deglidimatch valevole per la. A San Siro festeggia l’nella maniera più incredibile possibile: i bianconeri passano in vantaggio grazie al gol di McKennie poi il pareggio dal dischetto di Lautaro Martinez. La partita sembra essere indirizzata sul pareggio, si va infatti ai supplementari e quando sembra tutto pronto per i rigori ci pensa Alexis Sanchez che fa impazzire di gioia il popolo nerazzurro. LE PAGELLE E I VOTI SportFace.

Advertising

andreastoolbox : Atalanta-Venezia 2-0, gol e highlights: nerazzurri ai quarti di Coppa Italia | Sky Sport - infoitsport : Video Atalanta Venezia 1-0: risultato, gol e highlights Coppa Italia - sportli26181512 : Atalanta-Venezia 2-0: video, gol e highlights: I nerazzurri approdano ai quarti di Coppa Italia eliminando il Venez… - sportface2016 : Triplice fischio all'83, poi al 90', le squadre richiamate in campo, la #Tunisia si rifiuta, l'arbitro esce sotto s… - zazoomblog : Highlights e gol Tunisia-Mali 0-1: Coppa d’Africa 2021-2022 (VIDEO) - #Highlights #Tunisia-Mali #Coppa -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights gol

RIVIVI LA DIRETTA LIVE GLILE PAGELLE ED IL TABELLINO IL MATCH - Il Real Madrid parte ... Dopo qualche situazione pericolosa, la squadra di Xavi riesce a trovare ildel pareggio. ...Il video con glied idi Barcellona - Real Madrid 2 - 3 , sfida valevole per la prima semifinale della Supercoppa spagnola 2022 . I Blancos la sbloccano nel primo tempo grazie alla rete di Vinicius, che ...Il video dei gol e degli highlights di Inter-Juventus match valevole per la Supercoppa 2021. A San Siro festeggia l’Inter nella maniera più incredibile possibile: i bianconeri passano in vantaggio gra ...Atalanta-Venezia: il VIDEO dei GOL e degli HIGHLIGHTS del match valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2021/2022 ...