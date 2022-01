GF Vip | Alessandro Basciano si prepara all’entrata di Delia Duran

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 12 gennaio 2022)è radicalmente cambiato da quando ha intuito (Alfonso Signorini non lo ha ancora confermato ufficialmente ai ragazzi nella Casa del Grande Fratello Vip 6, ma tutti hanno capito) che a breve entrerà. Giàte un confronto con Alex Belli, l’imprenditore e tentatore di Temptation Island aveva “minacciato” il rivale affermando che avrebbe potuto conquistare la bella moglie. Ora i due saranno vicini, abiteranno nella stessa casa, esembra aver fatto la prima mossa per poi approcciare: si è letteralmente “liberato” di Sophie Codegoni. Con un pretesto che non ha capito nessuno, millantando incompatibilità e arrabbiandosi qualsiasi cosa l’ex tronista facesse (o non facesse) per lui, ille ha detto: ...