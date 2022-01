“Enrico Mentana è risultato positivo al Covid”: il flash di Dagospia (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Enrico Mentana è risultato positivo al Covid-19. La notizia è stata comunicata con un flash dal sito Dagospia, al momento non confermata e commentata dal direttore del TgLa7. Il giornalista classe 1955 era assente da quattro giorni alla guida del notiziario, di cui conduce l’edizione delle 20 fin dal suo arrivo alla direzione. Lunedì scorso non era apparso alla guida dello speciale dedicato alla conferenza stampa del Presidente del Consiglio Mario Draghi, sostituto per l’occasione dalla collega Alessandra Sardoni: “Buonasera a tutti. Come vedete sostituisco Enrico Mentana, spero degnamente. Il direttore è stato fermato dalle normative anti-Covid, che ovviamente rispettiamo”. Dal 24 gennaio il telegiornale della settima ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022)al-19. La notizia è stata comunicata con undal sito, al momento non confermata e commentata dal direttore del TgLa7. Il giornalista classe 1955 era assente da quattro giorni alla guida del notiziario, di cui conduce l’edizione delle 20 fin dal suo arrivo alla direzione. Lunedì scorso non era apparso alla guida dello speciale dedicato alla conferenza stampa del Presidente del Consiglio Mario Draghi, sostituto per l’occasione dalla collega Alessandra Sardoni: “Buonasera a tutti. Come vedete sostituisco, spero degnamente. Il direttore è stato fermato dalle normative anti-, che ovviamente rispettiamo”. Dal 24 gennaio il telegiornale della settima ...

Advertising

verdesmeraldo : RT @GeMa7799: Meritato... - luigibagnato : Enrico #Mentana, doppia batosta per lui: crollo senza precedenti. - DanielaZini1 : DELLA SERIE SE QUESTO È UN GIORNALISTA! MALEFICA - EraldoFR : RT @gallina_di: Enrico Mentana, doppia batosta per lui: crollo senza precedenti ?? ?@La7tv? ?@TgLa7? ?@DavidPuente? - nerimatteo : RT @_DAGOSPIA_: SON QUATTRO GIORNI CHE MENTANA NON CONDUCE IL TELEGIORNALE. E IL MOTIVO E' SEMPRE QUELLO: COVID -