Domenico Arcuri ex marito di Myrta Merlino chi è? Ecco perchè si sono lasciati (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Myrta Merlino è una giornalista e conduttrice molto apprezzata. È stata la moglie di Domenico Arcuri, ex commissario straordinario all’emergenza Covid-19. Conosciamolo meglio. Google ImagesUno dei volti più stimati del piccolo schermo c’è Myrta Merlino. La conduttrice e giornalista italiana è seguita sempre con grande interessa dal pubblico televisivo. Le sue trasmissione parlano di attualità, politica, economia e finanza. La grande notorietà l’ha avuta quando è andata al timone del talk show L’Aria che tira su La7. Questo pomeriggio la giornalista sarà una delle ospiti di Oggi è un altro giorno. Nel talk show di Serena Bortone avrà modo di parlare un po’ di tutto, sia per quanto riguarda la sua soddisfacente carriera professionale che della sua vita privata. Proprio ... Leggi su chenews (Di mercoledì 12 gennaio 2022)è una giornalista e conduttrice molto apprezzata. È stata la moglie di, ex commissario straordinario all’emergenza Covid-19. Conosciamolo meglio. Google ImagesUno dei volti più stimati del piccolo schermo c’è. La conduttrice e giornalista italiana è seguita sempre con grande interessa dal pubblico televisivo. Le sue trasmissione parlano di attualità, politica, economia e finanza. La grande notorietà l’ha avuta quando è andata al timone del talk show L’Aria che tira su La7. Questo pomeriggio la giornalista sarà una delle ospiti di Oggi è un altro giorno. Nel talk show di Serena Bortone avrà modo di parlare un po’ di tutto, sia per quanto riguarda la sua soddisfacente carriera professionale che della sua vita privata. Proprio ...

Advertising

cclatwe : @La_manina__ Risposte del pepi durante l'intervista 'guardi' (la versione contiana del 'diciamo' dalemiano) non sap… - MrEfis79 : RT @DomaniGiornale: Tutto sull'inchiesta che vede indagato Luca #DiDonna, amico e fedelissimo di #Conte, per traffico di influenze. Stasera… - ladyramnusia : @Roby86341796 E Anche l'ex moglie di Domenico Arcuri, il predecessore del generale pennuto. - russotweet : RT @DomaniGiornale: Tutto sull'inchiesta che vede indagato Luca #DiDonna, amico e fedelissimo di #Conte, per traffico di influenze. Stasera… -