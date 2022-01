Doc-Nelle tue mani | spoiler sulle prossime puntate | “Accadrà immediatamente un evento bomba”

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Tutto pronto per la nuova serie di Doc –tue, prodotto da Lux vide ed in onda su Rai1. A Non stop news, su RTL 102.5 interviene Luca Bernabei, amministratore delegato della Lux Vide, che in occasione del #DocDay parla di come il Covid sarà trattato nella serie. E non mancano, come l’anticipazione su una misteriosa storia d’amore di una delle protagoniste. Doc-tue, il Covid nella serie Bernabei ha spiegato come la pandemia verrà trattata nella serie che vede come protagonista Luca Argentero: la decisione di rendere il Covid “protagonista” è stata presa anche da altri medical drama. Ha comunque spiegato Bernabei che non tutta la serie sarà incentrata sulla pandemia: “Innanzitutto voglio chiarire che il Covid non sarà tematico su tutta la serie. Ci sarà un inizio, ...